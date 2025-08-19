Kirby Air Riders prezzo e boxart confermati per Nintendo Switch 2

HQ

Nintendo ha mandato in onda una lunga presentazione Nintendo Direct su Kirby Air Riders, il primo gioco diretto da Masahiro Sakurai da Super Smash Bros. Ultimate, in uscita in esclusiva su Nintendo Switch 2 il 20 novembre 2025. Questo gioco di corse sarà molto più di "Mario Kart with Kirby", in quanto è molto più frenetico, con enfasi sull'azione, sui minigiochi e sulle modalità multiplayer e molti trucchi che puoi eseguire per ottenere aumenti di velocità.

Dopo la presentazione, è stato lanciato il sito web, confermando il prezzo del gioco. Seguirà la stessa linea di prezzo di Donkey Kong Bananza: €/$69,99 in digitale, €/$79,99 in edizione fisica. Nel Regno Unito, il prezzo è di 58,99 sterline in digitale e 66,99 sterline in quello fisico.

Ricorda che Mario Kart World è più costoso di dieci dollari (raggiungendo i 90 euro nell'edizione fisica), ma per fortuna sembra che la maggior parte dei giochi Nintendo sarà più economica... anche se, non dimentichiamolo, è ancora il 33% più costoso di quello che abbiamo pagato per i giochi Nintendo first party solo sei mesi fa...