Kirby Air Riders viene invaso dalle creazioni dello chef Kawasaki in bikini minuscoli

HQ

Dare alle persone i propri strumenti per creare cose nei giochi porterà inevitabilmente alla creazione di varie forme di contenuti sessualmente suggestivi; Questa è una legge della natura forte quanto la gravità stessa. Si potrebbe quindi pensare che Nintendo avrebbe dovuto prevedere cosa sarebbe successo con Kirby Air Riders... Ma no.

Il gioco offre l'opportunità di creare i propri personaggi e venderli tramite qualcosa chiamato Machine Market. Questo si è rivelato popolare ed è dominato da varie versioni di Chef Kawasaki (create con Warp Star ) che indossano bikini minuscoli. Secondo Automaton, questo è un meme giapponese popolare che esiste dal 2020, e ora Nintendo se ne è accorto.

Ecco perché ora stanno eliminando tutti questi dal Machine Market, mentre i prezzi stanno schizzando alle stelle, poiché molti credono che presto sarà vietato. Finora, però, sono ancora presenti e i fan stanno creando varie varianti, rendendo difficile per Nintendo tenerli lontani.