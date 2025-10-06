Kirsten Dunst è aperta a tornare nei panni di Mary Jane per un nuovo film di Spider-Man

HQ

Ci sono molte storie interessanti che ruotano attorno a Spider-Man come personaggio, ma quando si tratta di Peter Parker, al di fuori dei fumetti e della serie Spider-Verse, abbiamo praticamente sempre visto l'eroe sotto una luce più giovane, affrontando le prove e le tribolazioni che derivano dall'essere un nuovo eroe. Ma che dire dell'era del vecchio Pete, quella in cui si è stabilito e ora ha una famiglia, qualcosa che trova difficile da gestire pur essendo unDaily Bugle dipendente e anche un amichevole protettore del quartiere?

Forse questo è qualcosa che alla fine vedremo, dato che parlando al podcast Supes durante il tour stampa per il prossimo film Roofman, Kirsten Dunst ha rivelato che sarebbe interessata a tornare nei panni di Mary Jane Watson, e che potrebbe essere un'idea interessante esplorare un film con Tobey Maguire nei panni del lanciatore di ragnatele ancora una volta, dove la coppia si è stabilita e ha figli.

"Sarebbe bello, vero? Voglio dire, non so se i fan sono interessati. Sento che è un film interessante, giusto? Io e Tobey lo facciamo di nuovo, ma con i bambini".

Mentre Maguire è apparsa di recente in Spider-Man: No Way Home, Dunst non ha recitato nel ruolo di Mary Jane da Spider-Man 3 nel 2007, il che significa che se questo dovesse mai diventare realtà (a parte una sorpresa da Marvel ), saranno passati più di 20 anni da quando è apparsa come la famosa rossa.