Kirsten Dunst è aperta a tornare nei panni di Mary Jane per un nuovo film di Spider-Man
Al fianco di Tobey Maguire ancora una volta per una storia in cui la coppia ha anche una famiglia di cui prendersi cura.
Ci sono molte storie interessanti che ruotano attorno a Spider-Man come personaggio, ma quando si tratta di Peter Parker, al di fuori dei fumetti e della serie Spider-Verse, abbiamo praticamente sempre visto l'eroe sotto una luce più giovane, affrontando le prove e le tribolazioni che derivano dall'essere un nuovo eroe. Ma che dire dell'era del vecchio Pete, quella in cui si è stabilito e ora ha una famiglia, qualcosa che trova difficile da gestire pur essendo unDaily Bugle dipendente e anche un amichevole protettore del quartiere?
Forse questo è qualcosa che alla fine vedremo, dato che parlando al podcast Supes durante il tour stampa per il prossimo film Roofman, Kirsten Dunst ha rivelato che sarebbe interessata a tornare nei panni di Mary Jane Watson, e che potrebbe essere un'idea interessante esplorare un film con Tobey Maguire nei panni del lanciatore di ragnatele ancora una volta, dove la coppia si è stabilita e ha figli.
"Sarebbe bello, vero? Voglio dire, non so se i fan sono interessati. Sento che è un film interessante, giusto? Io e Tobey lo facciamo di nuovo, ma con i bambini".
Mentre Maguire è apparsa di recente in Spider-Man: No Way Home, Dunst non ha recitato nel ruolo di Mary Jane da Spider-Man 3 nel 2007, il che significa che se questo dovesse mai diventare realtà (a parte una sorpresa da Marvel ), saranno passati più di 20 anni da quando è apparsa come la famosa rossa.