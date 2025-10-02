Konami: ogni nuovo Silent Hill sarà radicalmente diverso

HQ

Silent Hill ha sempre avuto un'identità visiva distintamente occidentale, ma con l'ultimo capitolo la serie si è avventurata in una nuova direzione. Ora, Konami ha chiarito che questo cambiamento definirà il futuro del franchise: ogni nuovo gioco si distinguerà non solo nei dettagli, ma anche nell'atmosfera generale e nel design.

In un'intervista, il produttore di Silent Hill f ha spiegato:

"Ognuno avrà il suo sapore distinto. Vogliamo continuare a sperimentare ed essere ambiziosi, sia in termini di design del gameplay che di narrazione".

Non si tratta di inseguire idee folli per il gusto di farlo, ma piuttosto di garantire che il franchise eviti di rimanere intrappolato nella ripetizione. Silent Hill f è stato il primo passo importante di questa filosofia, spingendo i confini e ridefinendo ciò che la serie potrebbe essere. Konami intende continuare questa traiettoria, pur mantenendo i suoi pilastri fondamentali: l'horror oscuro e psicologico.

Okamoto ha anche chiarito che questo approccio non si applicherà necessariamente ai remake, dove l'obiettivo è quello di rimanere fedeli agli originali. Invece, l'attenzione si concentra su nuovi progetti, titoli progettati per sfidare le aspettative e far rivalutare ai giocatori ciò che Silent Hill può essere, ogni volta.

Che ne pensi? E cosa vorreste vedere dal prossimo gioco di Silent Hill?