KPop Demon Hunters domina l'ultimo rapporto di Netflix su Cosa abbiamo visto

Netflix ha pubblicato un altro rapporto su What We Watched, che ci dice quanti milioni di visualizzazioni ha ricevuto ciascuno dei suoi principali film e serie TV. Sappiamo già che KPop Demon Hunters sta battendo record per lo streamer, ma quando vediamo i suoi numeri confrontati anche con il secondo più grande successo dello stesso periodo, ci rendiamo conto di quanto sia un mostro il film.

Nel rapporto di Netflix, vediamo che KPop Demon Hunters è stato visto 482 milioni di volte nella seconda metà del 2025, e questo senza nemmeno considerare i primi 10 giorni dall'uscita del film. Dietro di esso, al secondo posto, c'è Happy Gilmore, che ha "solo" ottenuto 135 milioni di visualizzazioni a livello globale.

In TV, vediamo che la seconda stagione di mercoledì ha occupato il primo posto, ma la quinta stagione di Stranger Things ha quasi spazzato via tutto. Probabilmente possiamo aspettarci di vederlo riapparire nel prossimo rapporto di What We Watched, dato che molti dati del finale della quinta stagione si sposteranno nella prima metà del 2026. In totale, gli utenti hanno trascorso 96 miliardi di ore guardando contenuti su Netflix negli ultimi 6 mesi, in aumento di 1 miliardo rispetto alla prima metà del 2025.

