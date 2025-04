Kult of Speed: il gioco di corse perduto di Warhammer che non ha mai visto la luce del giorno

HQ

Di recente è stato rivelato che un gioco di corse basato su Warhammer 40,000 era in sviluppo per Amiga, Mega Drive e PC nei primi anni '90. Il titolo, chiamato Kult of Speed, si concentrava sugli allegri orki, che sbandavano in ogni sorta di varianti di motociclette. Il gioco offrirebbe anche un ampio sistema di aggiornamento, battaglie in stile Road Rash, modalità a schermo condiviso per due giocatori e persino un editor di livelli.

Lo sviluppo è iniziato nel 1993 e EA aveva in programma di lanciare il gioco l'anno successivo, ma per ragioni che non sono chiare, il progetto è stato cancellato prima che raggiungesse il traguardo. Se dovessimo fare delle ipotesi, potrebbe benissimo essere dovuto al cambiamento di attenzione dell'industria all'epoca, dove il 3D divenne improvvisamente la priorità assoluta e i pixel erano considerati vecchi. Triste da morire in ogni caso, ma grazie a Games That Weren't, ora abbiamo alcune immagini da controllare in ogni caso. Dai un'occhiata tu stesso qui sotto: