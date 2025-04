Kylian Mbappé e i suoi avvocati intensificano la guerra legale contro il Paris Saint-Germain per gli stipendi non pagati Gli avvocati di Mbappé chiedono 55 milioni di euro al PSG e stanno cercando di farli squalificare dalla Champions League come misura di pressione.

HQ Kylian Mbappé e il suo team legale hanno intensificato la loro guerra contro il Paris Saint-Germain. Il giocatore francese ha chiesto 55 milioni di euro (48 sterline) di stipendi e bonus non pagati da prima

lasciando il club di proprietà del Qatar e unendosi al Real Madrid la scorsa estate. I suoi avvocati hanno tenuto una conferenza stampa a Parigi giovedì e hanno annunciato una vittoria anticipata: sono riusciti a congelare 55 milioni di euro sul conto del PSG. Successivamente, cercheranno di convincere la Federcalcio francese a chiedere alla UEFA di rivedere il caso contro il club, sperando di attivare un articolo che dica che un club non dovrebbe essere autorizzato a partecipare a competizioni come la Champions League se non ha saldato tutti i suoi obblighi salariali con i propri lavoratori. Gli avvocati di Mbappé stanno cercando di affrontare il club non solo nel diritto del lavoro, ma anche nel diritto civile e penale, poiché ritengono che questo processo abbia causato danni alla reputazione del giocatore e ha ricevuto calunnie. Quando è iniziato l'attuale conflitto tra Kylian Mbappé e il PSG? La fonte del conclict pare derivi da un accordo verbale tra Mbappé e il presidente del club Nasser Al-Khelaifi, raggiunto nel gennaio 2024, dopo che il club aveva inizialmente ostracizzato il giocatore, mettendolo in panchina come tattica per fargli firmare un nuovo contratto, invece di partire a fine stagione da free agent -che è quello che è successo alla fine-. C'è stato un accordo tra il giocatore e il presidente e Mbappé è tornato, ma non ci sono prove scritte a riguardo. Ma il club ha risposto che Mbappé ha raccontato "l'ennesima storia fantastica da un universo parallelo" e accetta che la questione venga risolta solo dalla camera del lavoro, l'unico tribunale competente, e si dice pronto "a presentare tutti i fatti, le prove e le testimonianze che dimostrano l'esistenza di un accordo". Victor Velter // ShutterStock