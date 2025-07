Kylian Mbappé eredita il numero 10 da Luka Modric al Real Madrid

HQ

È ufficiale: Kylian Mbappé indosserà il numero 10 con la maglia della sua seconda stagione al Real Madrid. L'attaccante francese è riuscito a superare i suoi dubbi iniziali e ha finito per essere il capocannoniere della squadra, del campionato spagnolo e persino di tutta Europa, vincendo la Scarpa d'Oro, nonostante non abbia vinto alcun titolo importante per il club nel suo primo anno. Mbappé ha pubblicato un "10" su X la scorsa settimana, suscitando speculazioni, ed è stato confermato oggi nel sito web aggiornato del Real Madrid.

In questo modo, Mbappé eredita da Luka Modric uno dei numeri più prestigiosi e simbolici del club. Prima di Modric, una delle leggende del club che, il numero è stato indossato di recente da James Rodríguez, Mesut Özil e, forse più famoso, Luís Figo tra il 1999 e il 2005, quando ha "tradito" l'FC Barcelona firmando per i rivali.

Nella sua prima stagione, Mbappé ha indossato il numero 9, che ora è vacante e si dice che Endrick erediterà. Così, Gonzalo García, la rivelazione della Coppa del Mondo per Club, potrebbe ottenere il numero 16 dal giovane brasiliano. Tuttavia, non è ancora sicuro che nessuno dei due continuerà con il club la prossima stagione...