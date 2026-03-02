Kylian Mbappé sarebbe arrabbiato con lo staff medico del Real Madrid, potrebbe dover subire un infortunio al ginocchio

HQ

Kylian Mbappé sarebbe arrabbiato con la squadra medica del Real Madrid e si è recata in Francia per consultare diversi specialisti riguardo alla distorsione al ginocchio sinistro, di cui soffre dalla partita del 7 dicembre, che gli causa fastidio e ha visibilmente peggiorato le sue prestazioni in squadra.

Secondo Marca, il giocatore "non è del tutto soddisfatto dello staff medico del Real Madrid", perché ritiene che negli ultimi tre mesi non siano riusciti a fornirgli una soluzione efficace. "Questa situazione ha irritato Mbappé e il suo seguito, che ora cercano soluzioni nel suo paese d'origine".

Kylian Mbappé è stato assente dalla partita di Champions League della scorsa settimana, per dargli riposo e recupero, e mancherà anche la partita di Liga di stasera contro il Getafe. È improbabile che torni nella partita di LaLiga di venerdì prossimo, dato che l'obiettivo principale del Madrid è renderlo disponibile per le partite contro il Manchester City dell'11 e 18 marzo in Champions League.

Tuttavia, secondo El Desmarque, Mbappé potrebbe dover subire un infortunio al ginocchio. "Ci sono diverse persone da incolpare, a cominciare dal giocatore stesso, che si è spinto in situazioni in cui non avrebbe dovuto. C'è anche un errore con lo staff medico, c'è stato un errore nella diagnosi del suo infortunio al ginocchio, che inizialmente ha portato Mbappé a giocare partite che non avrebbe dovuto", ha detto Jorge Picón di El Desmarque.

Se necessario, l'intervento chirurgico di Kylian Mbappé sarebbe una procedura relativamente minore, ma lo terrebbe fuori dal campo ancora un po', rendendo probabilmente impossibile giocare nessuna delle ottavi di Champions League questo mese...