La 79ª edizione del Festival di Cannes assegna a Peter Jackson la Palma d'Oro onoraria

Il Festival de Cannes 2026, o Cannes 79° se consideriamo l'edizione numerata, sta già avviando i motori per l'evento che si terrà nella città francese dal 12 al 23 maggio. Il primo annuncio pubblico degli organizzatori è stato quello della figura dell'industria cinematografica che riceverà la Palma d'Oro d'Onore all'edizione di quest'anno, ed è nientemeno che Peter Jackson.

Il regista neozelandese ha cambiato l'industria con il modo in cui ha portato Il Signore degli Anelli sul grande schermo e, sebbene sia stato coinvolto anche in King Kong, District 9 e Lo Hobbit, è il traguardo raggiunto nella sua terra natale che è stato naturalmente preso da Cannes come un momento culminante della sua carriera, ancora figlio quando stanno per compiere 25 anni da La Compagnia dell'Anello:

"Il 13 maggio 2001, 26 minuti erano sufficienti. Le prime immagini, ancora in fase di revisione, de Il Signore degli Anelli furono presentate in prima mondiale alla stampa alla 54ª edizione del Festival. Con questa trilogia ormai leggendaria, Peter Jackson diede inizio a uno dei punti di svolta più decisivi del cinema contemporaneo: un nuovo modo di creare immagini, costruire universi e raccontare storie".

Anche se il regista non è stato così prolifico ultimamente, è anche coinvolto nel ritorno del franchise di Tolkien al cinema con TLOTR: La caccia a Gollum (attualmente previsto per dicembre 2027) e si prevede che lavorerà anche al sequel de Le avventure di Tintin del 2011, un progetto che ha condiviso sia con Steven Spielberg che con Andy Serkis di Gollum.

Jackson riceverà il premio il giorno inaugurale e prenderà il testimone da Denzel Washington e Robert De Niro, riconosciuti lo scorso anno. De Niro ha colto l'occasione per protestare contro i dazi di Donald Trump durante la Cerimonia di Apertura.

Noi di Gamereactor abbiamo seguito ampiamente Cannes 78 lo scorso anno e abbiamo intenzione di seguire l'esempio al Festival de Cannes 2026, quindi resta con noi se sei un spettatore e un amante del cinema.