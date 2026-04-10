La Banca Mondiale mira fino a 25 miliardi di dollari di supporto rapido dopo lo shock di guerra iraniano
L'Istituzione sta valutando un ampliamento dei finanziamenti per le crisi man mano che le conseguenze economiche globali si approfondiscono.
Il Gruppo della Banca Mondiale si sta preparando a mobilitare tra 20 e 25 miliardi di dollari in finanziamenti rapidi per aiutare i paesi colpiti dall'impatto economico della guerra in Iran, secondo Bloomberg News, citando il presidente della Banca Mondiale Ajay Banga.
Banga ha detto che i fondi potrebbero essere dirottati rapidamente utilizzando gli strumenti di risposta alle crisi della banca, che consentono una riallocazione limitata delle risorse esistenti del progetto per rispondere a bisogni urgenti.
Ha inoltre indicato che, se il conflitto continuerà a pesare sull'economia globale, l'istituzione sta esplorando modi per espandere la propria capacità di ulteriori 50 miliardi o 60 miliardi di dollari di supporto. Qualsiasi assistenza integrerebbe un potenziale finanziamento del Fondo Monetario Internazionale.