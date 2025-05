La bandiera palestinese sventolerà all'OMS dopo il voto simbolico I palestinesi si sono assicurati il diritto di issare la loro bandiera all'Organizzazione Mondiale della Sanità a Ginevra dopo un voto chiave sostenuto da 95 nazioni.

Con una mossa significativa ma simbolica, la delegazione palestinese esporrà la sua bandiera per la prima volta all'assemblea annuale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, dopo una vittoria simbolica nel voto di lunedì. La risoluzione, introdotta da diversi paesi tra cui Cina e Arabia Saudita, ha ricevuto un ampio sostegno nonostante l'opposizione di Israele e di una manciata di altri. Un gesto visto dall'inviato palestinese come un passo verso un più pieno riconoscimento da parte delle istituzioni internazionali.