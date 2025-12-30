La battaglia finale con Vecna si avvicina nel trailer finale di Stranger Things

HQ

Anche se la strategia di Netflix di suddividere le stagioni televisive in lotti potrebbe non sempre essere ben vista dai fan, offre comunque allo streamer molte occasioni per generare hype tramite i trailer. C'è ancora un episodio di Stranger Things, ma è praticamente la lunghezza di un film e ci aspettiamo che le emozioni siano altalenanti e basse per tutto il film.

Il trailer inizia con Hopper che dice a Eleven che ha bisogno che lei combatta un'ultima volta. Vecna o Henry, se sei suo amico, sta per distruggere Hawkins, e probabilmente anche il mondo intero con esso, ma spetta al nostro cast di ragazzi ora ventenni occuparsene.

Vediamo alcuni poteri apocalittici di Vecna, e un'immagine di Dustin che sembra aver appena perso un altro caro amico. Per favore, non Steve... Altrimenti, è difficile trarre molto da questo trailer in termini di spoiler. Ci sarà praticamente una grande battaglia. Dai un'occhiata qui sotto: