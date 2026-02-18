La Berlinale sotto pressione mentre le star del cinema chiedono una posizione su Gaza

HQ

Più di 80 attori, registi e artisti che hanno partecipato al Festival Internazionale del Cinema di Berlino hanno firmato una lettera aperta invitando gli organizzatori a prendere una posizione chiara sulla guerra di Israele a Gaza. Tra i firmatari ci sono Tilda Swinton e Javier Bardem, che hanno esortato il festival a opporsi a quello che hanno definito genocidio e crimini contro l'umanità contro i palestinesi.

La lettera, pubblicata su Variety, criticava quello che definì il "silenzio istituzionale" del festival e chiedeva una dichiarazione che affermasse il diritto alla vita dei palestinesi e difendesse la libertà degli artisti di esprimersi. Israele ha respinto le accuse di genocidio, affermando che le sue azioni sono legittima difesa dopo l'attacco di Hamas dell'ottobre 2023.

Festival Internazionale del Cinema di Berlino // Shutterstock

La Berlinale, spesso considerata la più politica tra i principali festival cinematografici europei insieme a Cannes e Venezia, ha ricevuto ripetute critiche da parte di attivisti filo-palestinesi per non aver adottato una posizione ferma su Gaza come ha fatto su altri conflitti, tra cui Ucraina e Iran. Gli organizzatori non hanno risposto immediatamente alle richieste di commento.

Le tensioni si sono intensificate dopo che il presidente della giuria Wim Wenders ha suggerito ai registi di restare fuori dalla politica, spingendo l'autrice vincitrice del Booker Prize Arundhati Roy a ritirarsi dal festival. La direttrice del festival Tricia Tuttle ha poi difeso il diritto degli artisti sia di parlare liberamente sia di rifiutare di commentare questioni politiche...