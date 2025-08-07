La betaBattlefield 6 ha quasi raggiunto i 25.000 giocatori simultanei anche se non è ancora iniziata

HQ

L'open beta di Battlefield 6 è ora disponibile per il pre-download su tutte le piattaforme prima del primo test, che prenderà il via questo fine settimana per le masse. Ma per coloro che hanno l'accesso anticipato, il divertimento inizia oggi, 7 agosto, in circa 90 minuti per l'esattezza, con il resto che avrà accesso alla beta dal 9 al 10 agosto. Questa beta in accesso anticipato ha già superato i 24.000 giocatori simultanei.

Secondo SteamDB, ha raggiunto un picco di 24.879 giocatori simultanei, quindi ci sono senza dubbio grandi aspettative per Battlefield Studios ' sesto capitolo.

Naturalmente, non è ancora possibile giocare e il numero di giocatori simultanei è dovuto al fatto che molti scelgono semplicemente di accedere in anticipo e regolare le impostazioni e così via. Se lo desideri, è anche possibile chattare con altri giocatori già presenti nella lobby. Presumibilmente, il numero di giocatori aumenterà un po' quando la beta inizierà effettivamente.

Hai intenzione di giocare alla beta di Battlefield 6 ?