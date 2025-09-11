La Bielorussia libera i prigionieri dopo l'appello di Trump

HQ

La Bielorussia è stata sotto i riflettori negli ultimi giorni a causa della sua vicinanza alla Polonia, degli incidenti con i droni, della chiusura delle frontiere e altro ancora. Ora riceviamo la notizia che la Bielorussia ha rilasciato 52 detenuti, tra cui cittadini stranieri, dopo un appello diretto di Trump, segnando il più grande rilascio di prigionieri sotto Alexander Lukashenko da anni. La mossa è stata seguita dalla decisione degli Stati Uniti di allentare le restrizioni sulla compagnia aerea nazionale bielorussa, segnalando un timido disgelo nelle relazioni dopo anni di sanzioni e isolamento. Lukashenko, un alleato di lunga data di Vladimir Putin, sembra stia testando un cauto riavvicinamento con Washington, anche se i gruppi di opposizione hanno respinto il gesto come limitato e politicamente calcolato. Naturalmente, se vuoi saperne di più, puoi farlo tramite il seguente link. Go!