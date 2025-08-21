La brutale rissa nella partita della Coppa Sudamericana porta Argentina e Cile a discutere sulle responsabilità

HQ

Una partita degli ottavi di finale della Coppa Sudamericana CONMEBOL, la seconda competizione più importante tra club del Sud America, dopo la Coppa Libertadores, è stata sospesa a causa delle violenze che hanno portato a uno scontro tra spettatori: sono 10 i feriti gravi, uno dei quali in gravi condizioni dopo essere caduto dalla tribuna a terra.

La partita si stava svolgendo a Estadio Libertadores de América ad Avellaneda, Argentina, tra Universidad de Chile e Independiente, ed era 1-1 quando, al terzo minuto del secondo tempo, l'arbitro ha interrotto la partita, e non ha ripreso. In precedenza, i tifosi cileni del settore ospiti hanno iniziato a lanciare oggetti contro i tifosi locali, anche pezzi di cemento dallo stadio. I tifosi argentini hanno risposto, saltando all'interno della zona ospiti, iniziando una rissa tra tifosi che ha lasciato feriti e almeno 90 persone arrestate, secondo EFE. Si vedevano persone che combattevano, persone che venivano spogliate, con il sangue sui volti e sui corpi, che cercavano di scappare dalle tribune.

Le immagini condivise sui social media sono brutali, con il presidente cileno Gabriel Boric Font che ha detto che "nulla giustifica un linciaggio. Niente", e che la loro priorità come governo era "conoscere le condizioni dei nostri compatrioti che sono stati attaccati, assicurare le loro cure mediche immediate e garantire che i diritti di coloro che sono detenuti siano rispettati".

Il presidente Nestor Grindetti, il club argentino, ha detto che gli incidenti sono dovuti a "comportamenti riprovevoli da parte dei tifosi delU.Independiente Hanno distrutto i nostri bagni, preso i manufatti e li hanno gettati sugli spalti. Violenza che non avevo mai visto prima", e ha detto che "è chiaro che il problema è iniziato e continuato con una sola fanbase. Il comportamento dei nostri tifosi è sempre stato esemplare".

Nel frattempo, Michael Clark, presidente del club cilenoUniversidad, ha detto che le parole di Grindetti "lo hanno rattristato" perché non era il momento di cercare chi è il responsabile.