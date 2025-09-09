La Bundesliga femminile batte il record di presenze per il calcio femminile in Germania

HQ

Google-Pixel Frauen-Bundesliga (Bundesliga femminile) si espande a 14 club per la prima volta dalla sua fondazione nel 1990 e ha già battuto i record di presenze. La partita per 2-0 tra Bayern Monaco e Bayer Leverkusen sabato scorso ha avuto un record di 57.762 tifosi all'Allianz Arena, la migliore partecipazione di sempre a una partita di calcio femminile in Germania (il record precedente era di 38.365), riempiendo lo stadio che di solito viene utilizzato solo dalla squadra maschile.

La partita è stata trasmessa anche dall'emittente pubblica tedesca, ARD, e c'è ottimismo sul fatto che questa sarà una stagione storica per il calcio femminile in Germania, con altre nove partite in TV in chiaro quest'anno, oltre a DAZN.

Anche la competitività del campionato sta migliorando, con squadre di metà campionato come Hoffenheim, Eintrcht Francoforte o Bayer Leverkusen che aumentano gli investimenti in strutture e acquisti, anche se dal 2023 è stato vinto solo da due squadre: Wolfsburg e Bayern Monaco, con il Bayern che lo ha vinto tre volte di fila.