La capra malvagia di Elden Ring: Nightreign diventa molto più dura la prossima settimana

Dopo aver combattuto le versioni più dure di Spalancata, Cavaliere di Darkdrift e Peste Senziente in Elden Ring: Nightreign, sapevamo che FromSoftware non avrebbe lasciato gli altri boss fuori dall'equazione.

Tricephalos, Augur, Equilibrious Beast e Fissure in the Fog riceveranno forme potenziate il 31 luglio, completando tutti i boss principali del gioco con nuovi combattimenti extra difficili oltre allo stesso Signore della Notte.

Non si sa come i boss saranno resi più difficili da combattere, né in quale ordine arriveranno. Come nel caso dell'ultima volta, è probabile che questo ciclo di Everdark coinvolgerà un boss, poi un altro e un altro ancora fino a quando non li avremo combattuti tutti, solo per poi vederli tornare per un breve periodo a rotazione.

Dopo questa serie di Sovrani Everdark, c'è la speranza che tutti i boss più duri vengano aggiunti al gioco. Una volta fatto ciò, dovremo vedere quali altre sfide ha in serbo FromSoftware.