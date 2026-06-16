La carenza di forniture per dischi rigidi peggiorerà ancora di più

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La carenza globale di spazio di archiviazione è reale, e le cose stanno per peggiorare ulteriormente, come riportato da Tech 4 Gamers.

L'ascesa dell'IA ha portato a una carenza di chip DRAM e NAND in tutto il mondo, e gli hard disk ne sono altrettanto colpiti. Infatti, la carenza di forniture di hard disk è peggiorata nel secondo trimestre del 2026, con i prezzi commerciali che sono aumentati del 10% trimestre su trimestre. Questo aumento è riportato significativamente superiore rispetto agli anni precedenti e può essere attribuito direttamente ai data center di IA diffusi nel mondo.

Gli HDD consumer da 1TB e 2TB restano difficili da ottenere, mentre i dischi nearline ad alta capacità stanno registrando una domanda record grazie al loro utilizzo da parte dei provider cloud hyperscale.

Allora perché sta succedendo questo? I data center di IA devono memorizzare grandi quantità di dati, immagini, video e altre risorse per far girare i loro modelli cloud. Questa quantità di dati richiede molti dischi di archiviazione, e gli hard disk sono più adatti degli SSD per questo scopo.

Western Digital e Seagate hanno già confermato che l'intera capacità dei loro hard disk 2026 è praticamente venduta ai data center di intelligenza artificiale. Di conseguenza, i prezzi sono aumentati di quasi il 50% negli ultimi 6 mesi circa. E questo ha un grande impatto anche sulle motivazioni dei consumatori.

Quindi, la carenza di hard disk sta peggiorando, senza una fine realistica in vista. Secondo gli analisti del settore, possiamo aspettarci un miglioramento nel 2027.