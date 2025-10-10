La Casa Bianca critica il Comitato Nobel per aver trascurato Trump

HQ

Solo poche ore fa abbiamo ricevuto la notizia della decisione del Comitato Nobel di assegnare il Premio per la Pace alla politica venezuelana María Corina Machado invece che al presidente Donald Trump. Ora, la Casa Bianca si è rivolta a X per condannare la decisione. "Il presidente Trump continuerà a fare accordi di pace, a porre fine alle guerre e a salvare vite umane. Ha il cuore di un umanitario, e non ci sarà mai nessuno come lui in grado di spostare le montagne con la sola forza della sua volontà", ha detto il portavoce della Casa Bianca Steven Cheung in un post su X. "Il Comitato Nobel ha dimostrato di mettere la politica al di sopra della pace". Cosa ne pensa? Naturalmente, se volete approfondire i dettagli, potete farlo al seguente link. Go!