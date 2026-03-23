La Casa Bianca installa una statua di Cristoforo Colombo: "L'eroe americano originale"
Un nuovo passo nello sforzo di Trump per rimodellare il modo in cui viene presentata la storia degli Stati Uniti.
La Casa Bianca ha installato una statua di Cristoforo Colombo nei suoi terreni, segnando un nuovo passo nello sforzo di Trump per rimodellare il modo in cui viene presentata la storia degli Stati Uniti.
La statua, collocata vicino all'edificio dell'Ufficio Esecutivo Eisenhower, fu donata da un'organizzazione italo-americana. Trump ha descritto Colombo come "l'eroe americano originale", inquadrando l'installazione come parte di una più ampia spinta contro quelle che definisce narrazioni "antiamericane".
Questo avviene in un contesto di sforzi più ampi da parte dell'amministrazione per restaurare simboli storici, inclusi monumenti confederati e altre figure rimosse durante le proteste Black Lives Matter dopo l'uccisione di George Floyd.
Colombo, i cui viaggi alla fine del XV secolo aprirono la strada all'espansione europea nelle Americhe, è diventato un simbolo particolarmente controverso negli ultimi anni.
Molte città negli Stati Uniti hanno rimosso o spostato statue di Colombo nel 2020, mentre i manifestanti mettevano in discussione le narrazioni storiche tradizionali e chiedevano una rivalutazione delle figure associate alla violenza coloniale.
L'installazione segna un continuo divario culturale negli Stati Uniti.