La Casa Bianca lancia tagli tariffari nel tentativo di riaccendere i colloqui con la Cina L'amministrazione Trump segnala l'apertura all'allentamento delle tensioni commerciali.

HQ Le ultime notizie su Stati Uniti e Cina . Mentre i sussurri si fanno più forti, l'amministrazione Trump sembra intenzionata ad ammorbidire la sua posizione sui dazi cinesi, possibilmente ridimensionandoli come parte di rinnovate aperture diplomatiche, secondo le fonti. La mossa, secondo quanto riferito in discussione ma lungi dall'essere decisa, ha già suscitato ottimismo a Wall Street, sollevando i mercati desiderosi di segnali di stabilità. A porte chiuse, si dice che i funzionari stiano valutando un approccio graduale che bilanci il sollievo economico con la sicurezza nazionale. Con l'aumento del debito globale, i nervi degli investitori che si logorano e il FMI che lancia allarmi sul rallentamento della crescita, il calcolo della politica commerciale sta diventando sempre più urgente e politicamente delicato. Per ora, resta da vedere come si evolverà la situazione. Donald Trump // Shutterstock