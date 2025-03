La censura del Myanmar oscura il vero impatto del terremoto Gli stretti controlli governativi limitano l'accesso alle informazioni vitali in tempi di crisi.

Le ultime notizie sul Myanmar . Il terremoto di magnitudo 7,7 che ha scosso il Myanmar centrale ha lasciato dietro di sé la distruzione, ma un resoconto completo della devastazione rimane sfuggente a causa della rigida censura di Internet del paese. Mentre la vicina Thailandia ha rapidamente inondato i social media di immagini e aggiornamenti, le reti controllate dall'esercito del Myanmar hanno gravemente soppresso il flusso di informazioni, una tattica di lunga data utilizzata per soffocare il dissenso e mantenere il controllo autoritario. Queste restrizioni, combinate con interruzioni di corrente e danni alle infrastrutture, hanno ulteriormente ostacolato gli sforzi di soccorso e soccorso. Anche la giunta al potere ha lottato per mantenere la presenza online all'indomani del terremoto, quindi resta da vedere come si svilupperà la situazione.