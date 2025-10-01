La centrale nucleare di Chernobyl colpita da un'interruzione di corrente dopo gli attacchi russi

HQ

Abbiamo appena ricevuto la notizia che i bombardamenti russi hanno ancora una volta interrotto la rete energetica dell'Ucraina, tagliando ora l'energia alla centrale nucleare dismessa di Chernobyl e alla sua struttura di contenimento protettivo. Le autorità hanno confermato che anche le aree circostanti vicino al confine settentrionale hanno subito interruzioni diffuse, con gli ospedali che si affidano a sistemi di backup mentre le squadre lavorano alle riparazioni. Nonostante l'incidente, i funzionari hanno sottolineato che non c'è stato un aumento immediato del rischio radioattivo. "Oggi, un attacco russo a una delle nostre sottostazioni energetiche a Slavutych ha causato un blackout della durata di oltre tre ore presso gli impianti dell'ex centrale nucleare di Chernobyl", Zelensky ha scritto su X. Cosa ne pensa? Naturalmente, se volete approfondire i dettagli, potete farlo al seguente link. Go!