La Cina amplia l'accesso senza visto alle principali nazioni dell'America Latina

Le ultime notizie su Cina, Brasile, Argentina, Cile, Perù e Uruguay . La Cina ha annunciato giovedì una nuova politica di esenzione dal visto per i cittadini di Brasile, Argentina, Cile, Perù e Uruguay, che inizierà il 1° giugno e durerà un anno.

La decisione rafforza la spinta della Cina per relazioni più profonde con l'America Latina, dopo i recenti colloqui a Pechino e l'impegno di aumentare gli investimenti nella regione. Per ora, resta da vedere come questo cambiamento di politica influenzerà i flussi commerciali e turistici.