La Cina aumenterà la spesa per la difesa del 7% nel 2026

La Cina aumenterà il bilancio della difesa per il 2026 del 7%, leggermente al di sotto dell'aumento del 7,2% previsto per il 2025, secondo un rapporto ufficiale del governo esaminato da Reuters. La decisione è in linea con gli sforzi in corso di modernizzazione militare del paese e con il crescente dispiegamento in tutta l'Asia orientale in un contesto di tensioni regionali.

Il Presidente Xi Jinping si è fissato l'obiettivo di completare questa modernizzazione entro il 2035, con investimenti in missili avanzati, navi, sottomarini e tecnologie di sorveglianza. L'annuncio arriva durante una continua repressione anticorruzione all'interno delle forze armate, che ha visto i generali di alto rango Zhang Youxia e He Weidong affrontare provvedimenti disciplinari.

Gli analisti osservano che la crescita della spesa per la difesa in Cina continua a superare quella del resto dell'Asia. Nel 2025, la Cina ha rappresentato quasi il 44% della spesa militare asiatica totale, in aumento rispetto alla media del 37% tra il 2010 e il 2020, evidenziando il suo ruolo in espansione nella sicurezza regionale...