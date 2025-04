La Cina definisce il presidente di Taiwan un "parassita" mentre lancia esercitazioni militari vicino all'isola Nel frattempo, Taiwan risponde con prontezza militare.

HQ Le ultime notizie su Cina e Taiwan . L'esercito cinese ha messo in scena martedì una significativa dimostrazione di forza vicino a Taiwan, conducendo esercitazioni lungo le coste dell'isola come un duro avvertimento contro il separatismo e qualsiasi mossa verso l'indipendenza di Taiwan. Le esercitazioni, che prevedevano manovre navali, aeree e di artiglieria, mirano a simulare un blocco e un'intercettazione aerea, testando il coordinamento militare. Anche l'esercito cinese ha intensificato la sua retorica, definendo il presidente taiwanese Lai Ching-te un "parassita". In risposta, Taiwan ha mobilitato navi da guerra e aerei militari, garantendo la prontezza. Mentre Taiwan rimane ferma nella sua posizione contro le rivendicazioni di sovranità di Pechino, la situazione continua a peggiorare, con gli Stati Uniti che offrono il loro continuo sostegno all'isola. Il presidente di Taiwan Lai Ching-te visita la base dei marines taiwanesi. Taiwan. 23 Maggio 2024 // Shutterstock