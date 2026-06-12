La Cina ha ridotto il consumo di petrolio del 20%, utilizzando mezzi semplici

HQ

Da quando la guerra in Iran è iniziata all'inizio di quest'anno, la Cina ha ridotto significativamente gli acquisti di petrolio dal mercato mondiale. La Cina è stata il più grande acquirente di petrolio al mondo, il che ha ridotto la pressione sui prezzi del petrolio, come riportato da Reuters e YLE.

Il consumo di petrolio in Cina era già diminuito prima della guerra in Iran a causa del rallentamento della crescita economica e dell'uso diffuso delle auto elettriche. Ma questo attuale calo della domanda di petrolio è stato un'altra storia.

Infatti, l'uso di benzina e prodotti a base di benzina da parte della Cina è diminuito fino al 20 percento in aprile rispetto all'anno precedente. I cinesi non hanno ridotto i loro viaggi, ma li hanno cambiati. Le persone sono passate dalle auto a benzina ai veicoli elettrici, cioè treni, metropolitane, taxi elettrici e camion elettrici. E come ci si potrebbe aspettare, la ricarica dei veicoli elettrici è aumentata del 69 percento ad aprile rispetto all'anno scorso.

Gli esperti ritengono che il comportamento cinese sia cambiato in modo permanente verso la riduzione del consumo di petrolio, supportato dalla rapida diffusione dei veicoli elettrici.