La Cina ha un water robotizzato che va a letto e si pulisce da solo dopo aver fatto l'atto

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La Cina ha presentato un gabinetto robotico a guida autonoma che si arrotola fino al letto, si occupa del lavoro e poi torna al suo molo per pulirsi, come riportato da Dexerto.

"Xiaoban" è stato presentato da una società cinese Yueban all'Expo Internazionale di Assistenza agli Anziani di Shanghai 2026. Xiaoban è progettato per muoversi da solo in una casa. Gli utenti possono evocare il water con un comando remoto o vocale.

Il dispositivo è rivolto agli anziani e alle persone con mobilità ridotta. Ma persone intelligenti online hanno già detto che anche i giocatori useranno il water, come Eric Cartman nell'episodio di South Park "Make Love, Not Warcraft".

Una volta completato il compito, Xiaoban può fornire un lavaggio al bidet ad acqua calda e l'asciugatura all'aria calda. Include anche funzioni di controllo degli odori ed è progettato per essere riportato a una stazione di attracco collegata all'impianto idraulico della casa. Poi, il robot smalisce i rifiuti, passa attraverso un ciclo di autopulizia e sanificazione, rifornisce acqua pulita e ricarica la batteria prima che sia di nuovo necessario.

Ma che dire del prezzo? Alcuni rapporti affermano che Xiaoban costa circa 13.000 dollari, ma diversi punti vendita indicano il prezzo cinese a 28.999 yuan, che corrisponde a circa 4.000 dollari statunitensi, ovvero 3.700 euro. I prezzi internazionali e i piani di uscita non sono ancora stati annunciati.