La Cina invita alla calma dopo gli attacchi israeliani contro l'Iran

HQ Le ultime notizie su Israele e Iran . La Cina ha espresso seria preoccupazione per la recente azione militare di Israele contro l'Iran, chiedendo un'immediata de-escalation per evitare ulteriore instabilità nella regione, ha detto venerdì un portavoce del ministero degli Esteri cinese.

"La Cina si oppone a qualsiasi violazione della sovranità, della sicurezza e dell'integrità territoriale dell'Iran e si oppone a qualsiasi escalation delle tensioni e all'espansione dei conflitti. Un improvviso aumento delle tensioni regionali non è nell'interesse di nessuna parte", ha detto il portavoce Lin Jian. Pechino ha sottolineato la sua opposizione a qualsiasi violazione della sovranità nazionale e si è offerta di svolgere un ruolo di mediazione. Con le tensioni in aumento ed entrambe le parti che si preparano a un ulteriore confronto, l'intervento della Cina sottolinea la sua crescente partecipazione diplomatica in Medio Oriente. Lin Jian // Shutterstock