La Cina lancia razzi verso Taiwan: il blocco simulato di Wargame entra nel secondo giorno

La Cina ha lanciato razzi nelle acque a nord e a sud di Taiwan martedì come parte di esercitazioni militari su larga scala volte a esercitare il blocco dell'isola autogestita. Le esercitazioni, denominate Justice Mission 2025, prevedono attività di fuoco reale in cinque zone intorno a Taiwan e sono previste per una durata di circa 10 ore.

Justice Mission 2025

Secondo il Comando del Teatro Orientale della Cina, unità navali e aeronautiche stanno simulando attacchi su obiettivi marittimi e aerei, oltre a operazioni antisommergibile. Filmati diffusi dall'esercito cinese mostravano lanciarazzi mobili che sparavano in mare, mentre aerei bombardieri, cacciatorpediniere e navi d'assalto anfibie erano schierati vicino all'isola.

I funzionari taiwanesi hanno dichiarato di monitorare attentamente se la Cina aumenterà ulteriormente l'esame lanciando missili sopra l'isola stessa, come avvenne durante le esercitazioni del 2022. Il ministero della difesa di Taiwan ha confermato che a nord si sono verificate attività di fuoco reale, con detriti caduti all'interno della sua zona contigua, anche se ha sottolineato che non c'è stato alcun attacco diretto.

Esercitazioni più grandi fino ad oggi

Le esercitazioni avvengono poco dopo che gli Stati Uniti hanno annunciato un pacchetto di armamenti record da 11,1 miliardi di dollari per Taiwan, e sembrano includere simulazioni che mirano a sistemi d'arma avanzati prodotti negli Stati Uniti utilizzati da Taipei. Il presidente Lai Ching-te ha detto che le forze di prima linea di Taiwan sono in massima allerta, ma ha sottolineato che l'isola non intende aumentare le tensioni.

Le esercitazioni evidenziano la crescente fiducia e il realismo crescente di Pechino nella preparazione a uno scenario potenziale di blocco, che avrebbe importanti conseguenze globali dato il ruolo dello Stretto di Taiwan come corridoio chiave per il commercio e l'aviazione. Per ora, i voli internazionali continuano a operare, anche se diverse rotte nazionali sono state interrotte a causa del proseguimento dei war exercise.