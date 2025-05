La Cina prepara una nuova nave madre drone ad alta capacità L'UAV Jiu Tian, in grado di dispiegare fino a 100 droni a mezz'aria.

HQ Le ultime notizie sulla Cina . Ora sappiamo che la Cina si sta preparando a lanciare voli di prova di Jiu Tian, un vettore di droni di nuova generazione in grado di rilasciare sciami coordinati fino a 100 UAV e, secondo le telecamere a circuito chiuso, potrebbero prendere il volo per un volo di prova entro pochi giorni. L'aereo segna un salto nella spinta della Cina a integrare le tattiche dello sciame nella sua strategia di difesa. Con un'autonomia di 7.000 chilometri e una capacità di carico utile di sei tonnellate, Jiu Tian si posiziona anche come piattaforma multiruolo per le operazioni di sicurezza e di emergenza. Jiu Tian // Shutterstock