La Cina sta valutando la possibilità di vietare i film statunitensi in risposta ai dazi di Trump

Il recente conflitto commerciale tra Stati Uniti e Cina si è intensificato, portando la Cina a prendere in considerazione la possibilità di ridurre o vietare completamente le importazioni di film americani. Questa potenziale azione arriva in risposta alle tariffe estese e retrograde imposte dagli Stati Uniti sotto la guida del presidente Trump.

Questo è attualmente riportato da Variety e da diversi blogger cinesi, nonché da siti di notizie, che lo hanno sottolineato come parte di una più ampia gamma di contromisure che le autorità cinesi potrebbero adottare. Il Ministero del Commercio del Paese ha anche annunciato che adotterà tutte le misure necessarie per proteggere gli interessi nazionali.

Hollywood, che un tempo vedeva la Cina come un mercato chiave, ha già iniziato a considerarla meno critica, soprattutto considerando che i film cinesi nazionali, comeNe Zha 2, dominano le vendite dei biglietti.

Detto questo, ci sono ancora entrate significative in arrivo dalla regione, per non parlare del recente successo di A Minecraft Movie in Cina. Quindi, checché ne dica Hollywood, il mercato cinese è tutt'altro che insignificante per loro.