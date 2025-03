La Cina valuta il ruolo di peacekeeping in Ucraina

HQ

Le ultime notizie su Russia e Ucraina . Secondo le fonti di Welt, la Cina starebbe valutando la possibilità di unirsi a una futura missione di mantenimento della pace in Ucraina, coinvolgendo i partner europei per valutare il loro sostegno al suo coinvolgimento.

Se realizzata, la partecipazione di Pechino potrebbe influenzare la posizione di Mosca su una forza internazionale, dati i suoi stretti legami con la Russia. Tuttavia, la mossa rimane molto delicata, poiché la Cina è stata a lungo percepita come un tacito sostegno agli sforzi bellici della Russia.

L'idea di coinvolgere le forze di pace non occidentali è emersa in precedenza, ma è spesso accolta con scetticismo a causa delle tensioni geopolitiche e delle questioni sulla neutralità. Per ora, resta da vedere se l'interesse di Pechino si tradurrà in azioni concrete.