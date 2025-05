La clip di Leeroy Jenkins celebra il suo 20° anniversario

HQ

Sono passati 20 anni da quando uno dei momenti più iconici di Internet è stato creato con "LEEEEROOOY JENKINS!". Era l'11 maggio 2005 quando la gilda Pals for Life caricò una breve clip in cui il giocatore Ben Schulz, nel ruolo del paladino Leeroy Jenkins, interrompe una strategia attentamente pianificata precipitandosi direttamente in un'istanza che suona a tutto volume il suo nome. Il risultato? Devastazione totale ovviamente, TPWO per tutto il gruppo.

La clip, che alcuni anni fa si è rivelata essere uno sketch censurato, è stata citata liberamente, anche in molti programmi televisivi come Family Guy, Jeopardy! e Come ho incontrato tua madre. Sì, anche al Congresso degli Stati Uniti. Anche la stessa Blizzard ha preso a cuore Leeroy e lo ha incluso come carta in Hearthstone, oltre a un ruolo di NPC in World of Warcraft.

"Non pensavamo che qualcuno avrebbe creduto che fosse reale, pensavamo che fosse così palesemente satira, ma ci sbagliavamo".