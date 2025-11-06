HQ

La Colombia celebra i 40 anni dall'assedio del Palazzo di Giustizia, uno dei capitoli più bui della sua storia. L'attacco del 1985 da parte del gruppo di guerriglieri M-19 ha causato la morte di oltre 100 persone, tra cui 11 giudici della Corte Suprema, e altri 11 ancora dispersi.

La Corte Suprema terrà una cerimonia venerdì per onorare le vittime dell'assalto di due giorni, durante il quale l'esercito ha preso d'assalto il tribunale per riprenderlo dai ribelli. I sopravvissuti e i parenti dicono che l'anniversario è un promemoria della loro continua lotta per la giustizia.

Quattro decenni dopo, le ferite rimangono aperte

Amelia Mantilla, il cui marito, il magistrato Emiro Sandoval, è stato ucciso durante l'assedio, dice che il dolore non è mai svanito. "Ciò che le vittime chiedono è la verità", ha detto. "Devono sapere cosa è realmente accaduto e garantire che i responsabili non rimangano impuniti".

L'evento rimane politicamente delicato. Il presidente Gustavo Petro, ex membro dell'M-19, ha recentemente affermato che i magistrati non sono stati uccisi con armi da guerriglia, una dichiarazione che ha riacceso le polemiche tra le famiglie delle vittime.