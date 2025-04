La Colombia opta per i caccia svedesi Gripen Rifiuta le offerte di Stati Uniti e Francia.

HQ Le ultime notizie sulla Colombia . Il presidente Gustavo Petro ha annunciato che il paese acquisterà i caccia Saab 39 Gripen dalla Svezia, segnando una decisione coraggiosa dopo aver rifiutato le offerte di Stati Uniti e Francia. Mentre i dettagli dell'accordo, tra cui il costo e il numero di jet, rimangono non divulgati, la tecnologia avanzata del Gripen offre una soluzione promettente alle crescenti esigenze di difesa del paese, modernizzando la sua flotta di vecchi jet Kfir di fabbricazione israeliana. Questa mossa arriva dopo un decennio di deliberazioni su varie opzioni, tra cui i Rafale francesi e gli F-16 statunitensi. Per ora, resta da vedere come questa nuova acquisizione modellerà il panorama geopolitico e militare della Colombia. Jet da combattimento Saab JAS-39A Gripen conservato presso la base aerea di Satenas. Satenas, Svezia - Jul 14, 2011 // Shutterstock