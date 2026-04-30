La Colombia prevede di eliminare gli ippopotami introdotti da Pablo Escobar nel paese

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Pablo Escobar era noto per molte cose diverse, ma forse una delle situazioni più oscure in cui il signore della droga colombiano fu coinvolto fu l'introduzione degli ippopotami nel suo paese natale. Durante il suo periodo come pilastro fondamentale della droga, Escobar portò gli ippopotami nel paese sudamericano, dove, anche dopo la sua incarcerazione e la morte, gli animali continuarono a prosperare ed espandersi nella regione.

Gli ippopotami sono diventati piuttosto popolari e famosi, ma sono anche un po' fastidiosi e considerati una specie invasiva che influenza l'ambiente. A tal fine, il governo colombiano sta lavorando per affrontare gli ippopotami, con l'ultima decisione che sembra essere quella di eliminare e sopprimere le creature, eliminandole definitivamente, secondo Sky News.

Tuttavia, questa decisione è stata accolta con critiche da attivisti per gli animali e altri ancora, molti dei quali considerano l'abbattimento semplicemente come un "omicidio". Il problema è che questo metodo sembra essere la soluzione migliore possibile, poiché spostare gli animali sarebbe semplicemente troppo costoso e impegnativo, secondo il governo.

Gli ippopotami vivono in Colombia dagli anni '80, quando Escobar li introdusse, con la senatrice Andrea Padilla che descrive le bestie come "l'eredità lasciataci da un trafficante di droga".