La Colombia soppresserà dozzine di "ippopotami della cocaina" legati a Pablo Escobar nel tentativo di controllare la popolazione

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La Colombia avvierà un nuovo programma nella seconda metà del 2026 per controllare la sua popolazione di ippopotami invasivi in rapida crescita, inclusa l'eutanasia di circa 80 animali, come annunciato lunedì dal Ministro dell'Ambiente Irene Vélez.

Il paese ospita ora circa 200 ippopotami nella regione del fiume Magdalena, discendenti di animali importati illegalmente negli anni '80 dal trafficante di droga Pablo Escobar. Senza intervento, le autorità avvertono che la popolazione potrebbe salire fino a 1.000 individui entro il 2035, minacciando ecosistemi nativi come tartarughe fluviali e lamantini.

I funzionari hanno dichiarato che il piano combina misure di eutanasia, trasferimento e contenimento, con finora un supporto internazionale limitato per il trasferimento di animali a santuari o zoo all'estero. Sono stati tenuti colloqui con diversi paesi, ma nessun accordo è stato finalizzato.

Il governo sostiene che il controllo della popolazione sia necessario per proteggere la biodiversità e ridurre i danni ambientali, incluso l'inquinamento idrico legato alla crescente mandria.

La questione è diventata una delle sfide di conservazione più insolite al mondo, radicata nell'eredità di Escobar e nella lotta della Colombia per gestire una popolazione selvatica di ippopotami non autoctoni.