La colonna sonora Super Mario Galaxy 2 è ora disponibile con Nintendo Music

Nintendo ha recentemente annunciato la collezione Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2, che in realtà uscirà tra sole tre settimane. Forse è per attirare l'attenzione su questo che ora hanno deciso di aggiungere la musica incredibilmente accogliente da Super Mario Galaxy 2 al loro servizio Switch Online Nintendo Music.

In totale, ci sono 70 canzoni con un tempo di riproduzione di oltre due ore, tra cui ovviamente le preferite dai fan come Yoshi Star Galaxy, Bowser's Galaxy Generator e Throwback Galaxy. Se sei abbonato a Switch Online, scarica l'app e inizia ad ascoltare.