La CONCACAF Champions Cup ha avuto lo stesso risultato della UEFA Champions League

Probabilmente sai che il PSG ha battuto l'Inter 5-0 in una finale di Champions League sabato scorso piena di record e punti di riferimento. Quello che forse non sapete è che l'equivalente in CONCACAF (Nord e Centro America), la Coppa dei Campioni, ha avuto lo stesso risultato: 5-0.

La coppa è andata, come al solito, a una squadra messicana: Cruz Azul a Città del Messico, che ha battuto senza pietà i Vancourver Whitecups. È stato un compito enorme per la squadra canadese, fondata 16 anni fa, cercare di battere il gigante messicano. Finora, Whitecups ha vinto solo titoli nazionali (campionato canadese quattro volte), pur non avendo molta fortuna in MLS. Tuttavia, è una delle uniche tre squadre canadesi a raggiungere la finale della competizione calcistica più prestigiosa del continente, insieme a CF Montréal e Toronto FC.

Nel frattempo, Cruz Azul ha alzato la sua settima Coppa (la prima dal 2014), un record a pari merito con il Club América. América, una delle più grandi squadre di calcio del Messico, ha avuto un fine settimana terribile, poiché è stata eliminata dal Los Angeles FC negli spareggi della Coppa del Mondo per Club, perdendo 2-1 ai tempi supplementari.