Perché uno spareggio per la Coppa del Mondo per club tra LAFC e Club América si tiene così tardi?

Mentre la maggior parte degli appassionati di calcio europei attende con ansia la finale di Champions League di sabato tra PSG e Inter, un'altra grande partita di calcio si svolgerà sabato 31 maggio al BMO Stadium di Los Angeles: un "play-in" tra Los Angeles FC e Club América. Un club con appena sette anni di storia (la stagione inaugurale del LA FC è stata il 2018 e ha vinto lo scudo dei tifosi della MLS nel 2019) contro uno dei fondatori del campionato messicano 108 anni fa.

E perché si scontrano? Perché uno di loro parteciperà alla Coppa del Mondo per Club il mese prossimo. Sostituiranno il Club León, che è stato squalificato a marzo, in quanto di proprietà del Grupo Pachuca, che possiede anche il Pachuca, una squadra che partecipa anche alla competizione. La FIFA è contraria alla multiproprietà e, in questo caso, possedere due club partecipanti potrebbe generare conflitti di interesse. Nonostante le proteste, la FIFA ha squalificato il Club León, che si era qualificato per la competizione con meriti sportivi (León ha vinto la Coppa dei Campioni CONCACAF nel 2023 -Pachuca ha vinto nel 2024-).

Per trovare un sostituto, la FIFA ha scelto il Club América, la squadra con il primo posto nella classifica della confederazione della Coppa del Mondo per club FIFA al termine della CONCACAF Champions Cup andata in scena nel 2024; e LAFC, secondo classificato nella CONCACAF Champions League 2023, perdendo contro León.

Il vincitore si unirà al Gruppo D, che si scontrerà con il Chelsea, recentemente campione della Conference League, insieme a Flamengo ed Espérance Sportive de Tunis. La partita si svolgerà alle 19:30 ora locale a Los Angeles il 31 maggio (sarebbero le 4:00 del 1° giugno CEST, le 3:00 del mattino nel British Summer Time), quindi domenica vi diremo chi affronterà il Chelsea il 16 giugno.