La console simile all'N64 di Analogue è stata ritardata ancora una volta

Se speravate di ottenere la vostra moderna console simile a N64 entro Analogue questo mese, come promesso in precedenza, abbiamo alcune cattive notizie, poiché ciò non accadrà ulteriormente. Il produttore di hardware ha ritardato ancora una volta il Analogue 3D e il motivo questa volta è dovuto alle recenti modifiche tariffarie che sono state imposte dagli Stati Uniti e che ora interessano molti paesi asiatici.

Come confermato in un post sui social, Analogue spiega:

"A seguito delle improvvise modifiche tariffarie della scorsa settimana, Analogue 3D inizierà le spedizioni il mese prossimo.

"Stiamo assorbendo i costi: il prezzo del tuo preordine rimane lo stesso. Nessun costo aggiuntivo.

"Fine agosto, l'attesa finisce: le recensioni vanno online con tutto ciò che abbiamo risparmiato per questo momento.

"Abbiamo riversato tutto in Analogue 3D e non vediamo l'ora che possiate vederlo di persona".

La parte interessante è che non c'è ancora una menzione certa di una data di uscita, piuttosto solo "fine agosto". Si spera che questa sia l'ultima volta che l'hardware viene ritardato, poiché molti stanno aspettando le loro unità da un po' di tempo, anche dopo aver speso centinaia di sterline per assicurarsi un sistema come parte della campagna di preordine.