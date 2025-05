La Corea del Nord lancia missili a corto raggio in un potenziale test di esportazione

HQ

Le ultime notizie sulla Corea del Nord . Ora sappiamo che la Corea del Nord ha sparato diversi missili balistici a corto raggio dalla sua costa orientale giovedì, in quello che l'esercito della Corea del Sud ha suggerito essere un test di prestazioni per una potenziale esportazione.

I proiettili, che hanno volato fino a 800 km prima di atterrare in mare, potrebbero essere simili a quelli precedentemente forniti alla Russia e utilizzati in Ucraina. I funzionari della Corea del Sud, degli Stati Uniti e del Giappone si sono coordinati rapidamente, condannando il lancio come una violazione delle sanzioni delle Nazioni Unite.