La Corea del Sud decolla i caccia dopo che aerei militari cinesi e russi entrano nella zona di difesa aerea

Martedì la Corea del Sud ha schierato caccia dopo che sette aerei militari russi e due cinesi sono entrati ed usciti dalla sua Zona di Identificazione della Difesa Aerea, ha riferito il Joint Chiefs of Staff.

Un rapporto precedente aveva detto che 11 aerei erano entrati nella zona di difesa aerea. Gli aerei rimasero nelle KADIZ per circa un'ora al largo delle coste est e sud del paese e non violarono lo spazio aereo territoriale.

Seoul identificò l'aereo e lanciò i propri caccia come precauzione. I voli congiunti russo-cinesi intorno alla penisola coreana sono diventati di routine, avvenendo tipicamente una o due volte l'anno.