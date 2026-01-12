La Corea del Sud indaga sui voli con droni dopo che la Corea del Nord ha denunciato violazioni dello spazio aereo

HQ

La Corea del Sud ha avviato un'indagine sui voli di droni che la Corea del Nord sostiene abbiano violato il suo spazio aereo, in un contesto di crescenti tensioni nella penisola coreana.

Il Ministero della Difesa ha dichiarato lunedì che l'indagine si concentra sul fatto che civili possano aver pilotato l'aereo senza pilota. Il presidente Lee Jae Myung ha ordinato un'indagine rapida, avvertendo che se i civili fossero responsabili, ciò costituirebbe un "crimine grave" che minaccia la sicurezza nazionale e la pace.

Lee Jae Myung // Shutterstock

La Corea del Nord ha accusato sabato il Sud di aver compiuto "provocazioni" inviando droni nel suo territorio, affermando di averli abbattuti e recuperato detriti e fotografie aeree. Seul ha negato qualsiasi coinvolgimento, affermando che il suo esercito non ha operato il modello di droni citato da Pyongyang e non ha fatto volare droni nella data in questione.

La Corea del Sud ha dichiarato di essere aperta a un'indagine congiunta con il Nord, anche se non è stata fatta alcuna proposta formale. La Corea del Nord non ha risposto ai recenti tentativi del governo di Lee di riavviare il dialogo.

L'incidente avviene in un clima di tensione crescente tra le due Coree. L'ex presidente sudcoreano Yoon Suk Yeol è comparso in tribunale lunedì per accuse di aver cercato di provocare la Corea del Nord nel 2024 come pretesto per dichiarare successivamente la legge marziale, e sta affrontando un processo separato per insurrezione relativo a tale tentativo.