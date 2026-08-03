La Corea del Sud prevede di aumentare le tasse sui grandi proprietari immobiliari nel paese

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Una delle principali crisi che affronta la giovane generazione di oggi in gran parte del mondo è la difficoltà di accedere alla propria prima casa, un problema che affrontano paesi come Spagna e Corea del Sud. Ma nel caso della Corea del Sud, sembra che il governo stia per iniziare a rendere la vita difficile agli speculatori immobiliari e ai grandi proprietari immobiliari che accumulano l'intero patrimonio immobiliare, facendo salire i prezzi e limitando il libero accesso al mercato.

Secondo un rapporto Reuters, il governo sudcoreano ha oggi, lunedì, avviato una riforma per aumentare le tasse sui grandi proprietari immobiliari nel paese, nel tentativo di placare il malcontento pubblico per i prezzi elevati delle case e la volatilità del mercato azionario.

"Riformeremo le tasse sulla proprietà in modo ragionevole per istituire un mercato immobiliare orientato alla residenza, basato sul principio che una casa è un luogo in cui vivere, non in cui comprare", ha dichiarato il Ministro delle Finanze Koo Yun-cheol.

Per quanto riguarda le modifiche incluse nelle revisioni annuali annunciate al codice fiscale, il Ministero delle Finanze ha proposto di aumentare le esenzioni fiscali sulla proprietà per chi possiede e vive nella propria abitazione, riducendole per tutti gli altri.