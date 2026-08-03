La Corea del Sud sblocca i finanziamenti per l'aiuto mentre l'ondata di caldo raggiunge il secondo livello più alto

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Un'ondata di caldo record sta colpendo sia la Corea del Nord che quella del Sud, costringendo i residenti a cercare riparo dal caldo sulle spiagge, nei parchi acquatici e in qualsiasi ombra riescano a trovare, mentre le autorità del paese cercano modi per alleviare le pressioni causate dal caldo.

L'ondata di caldo, precedentemente concentrata nel sud-est della Corea del Sud, si è diffusa nell'area metropolitana di Seoul e in altre regioni occidentali. Secondo Reuters, anche i media nordcoreani riportano temperature che raggiungono i 40 gradi Celsius, con cinque notti tropicali a Pyongyang. Secondo i media sudcoreani, l'ondata di caldo probabilmente durerà per tutta la settimana, con temperature che supereranno i 40 gradi.

Si dice che 14 persone siano morte, con quasi 2.000 ricoverate per malattie legate al caldo da metà maggio. Il primo ministro sudcoreano Han Seong-sook ha chiesto ai governi locali e ai ministeri di mobilitare tutte le risorse per rispondere ai rischi di ondate di caldo e siccità. Le compagnie elettriche si aspettano inoltre che la domanda raggiunga un livello record a causa dell'aumento dell'uso dell'aria condizionata.

È chiaro che non è solo l'Europa a soffrire sotto la pressione del caldo in questo momento. Le temperature in Corea stanno sconvolgendo la vita quotidiana, costringendo alla cancellazione delle partite di baseball e le città stanno organizzando speciali festival dell'acqua per mantenere freschi le persone.