La Corea del Sud sblocca i finanziamenti per l'aiuto mentre l'ondata di caldo raggiunge il secondo livello più alto
La penisola coreana sta registrando temperature record di sempre, costringendo le autorità ad ampliare le misure di emergenza.
Un'ondata di caldo record sta colpendo sia la Corea del Nord che quella del Sud, costringendo i residenti a cercare riparo dal caldo sulle spiagge, nei parchi acquatici e in qualsiasi ombra riescano a trovare, mentre le autorità del paese cercano modi per alleviare le pressioni causate dal caldo.
L'ondata di caldo, precedentemente concentrata nel sud-est della Corea del Sud, si è diffusa nell'area metropolitana di Seoul e in altre regioni occidentali. Secondo Reuters, anche i media nordcoreani riportano temperature che raggiungono i 40 gradi Celsius, con cinque notti tropicali a Pyongyang. Secondo i media sudcoreani, l'ondata di caldo probabilmente durerà per tutta la settimana, con temperature che supereranno i 40 gradi.
Si dice che 14 persone siano morte, con quasi 2.000 ricoverate per malattie legate al caldo da metà maggio. Il primo ministro sudcoreano Han Seong-sook ha chiesto ai governi locali e ai ministeri di mobilitare tutte le risorse per rispondere ai rischi di ondate di caldo e siccità. Le compagnie elettriche si aspettano inoltre che la domanda raggiunga un livello record a causa dell'aumento dell'uso dell'aria condizionata.
È chiaro che non è solo l'Europa a soffrire sotto la pressione del caldo in questo momento. Le temperature in Corea stanno sconvolgendo la vita quotidiana, costringendo alla cancellazione delle partite di baseball e le città stanno organizzando speciali festival dell'acqua per mantenere freschi le persone.