La Corea del Sud si rivolge alla Cina nel tentativo di riavviare il dialogo con la Corea del Nord

Il presidente sudcoreano Lee Jae Myung ha dichiarato di aver chiesto al leader cinese, Xi Jinping, di svolgere un ruolo di mediazione negli sforzi per riavviare il dialogo con la Corea del Nord, mentre Seul cerca nuovi modi per alleviare le tensioni nella penisola coreana.

Parlando ai media sudcoreani mercoledì durante una visita di Stato in Cina, Lee ha detto che i suoi colloqui con Xi hanno mostrato "progressi significativi" nel ristabilire la fiducia dopo anni di rapporti tesi. Ha detto a Xi che i tentativi della Corea del Sud di coinvolgere Pyongyang erano finora falliti, e ha fatto appello a Pechino affinché aiuti a far progredire il processo.

Secondo Lee, Xi ha riconosciuto gli sforzi di Seul ma ha avvertito che la pazienza sarebbe essenziale quando si tratta del Nord dotato di armi nucleari. "Parlare è facile, ma l'azione no," ha citato Lee il leader cinese, sottolineando la difficoltà di trasformare la diplomazia in risultati concreti.

L'incontro, il secondo tra i due leader in meno di tre mesi, arriva mentre Lee cerca un reset con la Cina dopo che dispute (incluso un sistema di difesa missilistica statunitense) hanno danneggiato i legami e limitato l'accesso alle esportazioni culturali sudcoreane. Lee ha sottolineato che, sebbene le relazioni con Pechino siano cruciali, Seul continua a considerare la sua partnership con il Giappone altrettanto importante.